Ciudad de México.- “Alito chamaqueó a Marko Cortés y traicionó al PAN, por lo cual la alianza Va por México no tiene sentido de continuar... además, el PRD no le aporta nada electoralmente al panismo”, sostuvo el gobernador saliente de Aguascalientes, Martín Orozco.

“A mí como panista me duele y espero que a Marko Cortés, como dirigente del PAN, también le duela”, dijo en las instalaciones de esta casa editorial. Cuestionado sobre el apoyo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a la política de militarización del presidente López Obrador y que tiene en terapia intensiva a Va por México, dijo que lo que ocurrió fue una “chamaqueada que le dieron a Marko por parte de Alito. Yo no sé qué hace el PAN en alianza también con el PRD, que no le aporta nada. Tal vez sea para que Marko no se sienta solo y tenga un compañero de viaje.

“Solo o acompañado por el PRD, a Marko le dieron una chamaqueada de aquellas”, dijo Orozco Sandoval.