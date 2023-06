Alternativas al cigarro no reducen el índice de personas fumadoras en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Con la regulación adecuada, los productos libres de humo son alternativas menos dañinas para aquellos adultos que buscan opciones al cigarro. Al no quemar el tabaco se reduce la exposición a las sustancias tóxicas presentes en el humo del cigarro, reduciendo también el riesgo de daño para los fumadores como para quienes los rodean.

Diversos países y regiones, como el Reino Unido la Unión Europea y Nueva Zelanda, han tenido éxito al regular los productos sin humo, logrando una reducción en el consumo de cigarros.

En la última década, se ha acumulado suficiente evidencia que demuestra que estos nuevos productos no están libres de riesgos, pero representan una mejor alternativa que continuar fumando.

Las cifras son contundentes: en el Reino Unido, donde se fomenta el uso de productos libres de humo para reemplazar el consumo de cigarros, la tasa de fumadores ha disminuido del 20.2% al 13.3% desde 2011[1]. En contraste, en México, donde estos productos están prohibidos, dicha cifra no ha disminuido ni un punto porcentual [2]. En Japón, las ventas de cigarros disminuyeron en un 34%[3] entre 2015 y 2019, pues la población fumadora adulta ha migrado a los productos sin humo.

Hace 20 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos países, incluido México, firmaron el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Sin embargo, se ha demostrado que las estrategias propuestas en dicho convenio no han sido suficientemente efectivas y es necesario renovarlas para alinearlas con la innovación tecnológica y las nuevas formas de consumo de nicotina y tabaco.

Un estudio en México[1] reveló que el 72% de las personas considera que los gobiernos deberían incluir la regulación de las alternativas libres de humo como parte de sus políticas para reducir los daños causados por el cigarro.

Pero no solo se requiere regulación, sino también información de calidad sobre estos productos. Una encuesta global independiente [2]realizada a 22,507 adultos reveló que casi la mitad de los encuestados tenía confusiones sobre los vaporizadores, cigarros electrónicos y calentadores de tabaco.

Es preocupante que los fumadores adultos no cuenten con información suficiente para tomar mejores decisiones sobre los productos libres de humo.

Además, al restringir el uso y la comercialización de estos productos, se fomenta el crecimiento del mercado negro, que pone en riesgo la salud de los usuarios. También se dificulta imponer restricciones de acceso a estos productos por parte de los menores de edad.

La prohibición no es el camino correcto. Las alternativas libres de humo son una mejor opción para aquellos fumadores adultos que no desean dejar de consumir cigarro.

Recuerda que la mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para quienes deciden no hacerlo, existen mejores alternativas. En el Día Mundial sin Cigarro, no pierdas la oportunidad de obtener más información sobre los productos sin humo visitando www.futurosinhumo.com



En colaboración con Philip Morris.

[3] En 2011 la prevalencia de fumadores entre adultos era del 23.6% y en 2016 del 23.4%.

[4] Japón, https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163, 2019.

[5] Encuesta Global, Povvado Mexico 2021

[6] Encuesta Povaddo, 2021