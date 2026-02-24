Amacarga advierte riesgos para transportistas tras muerte de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- La situación de inseguridad que se generó con la muerte de "

" en

del país preocupa por las posibles afectaciones en el transporte de carga, dijo la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz.Explicó que lapuede influir en el transporte de carga porque se pueden esperar retrasos en las aduanas, ya que "la incertidumbre y las posibles medidas de seguridad adicionales pueden causar retrasos en las aduanas y puertos".Añadió que las autoridades pueden realizaren los, lo que puede "ralentizar el proceso de transporte".Sobre los bloqueos que se registraron el domingo tras el operativo contra uno de los líderes más importantes del narcotráfico, Muñoz expuso a EL UNIVERSAL que los transportistas de carga ya optaron porpara evitar zonas de alto riesgo.Dijo que "no hay información específica sobre retrasos directos en lade camiones de carga a los puertos debido a la detención de '', pero es importante considerar que la situación de seguridad en México puede influir en el transporte de carga".Riesgos para transportistas poren carreterasEl, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga () dijo que se registraban hechos violentos en diversas carreteras de varios estados del país, "los cuales han generado condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran en dichas vías".Pidió a "los operadores del autotransporte de carga a priorizar su integridad física, recomendando resguardarse eno retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación".Dijo que las carreteras son la principal vía por la que se movilizan los transportistas, por lo que "cualquierimpacta de manera directa tanto en la economía como en la vida diaria de millones de personas".