Ambulancia del DIF atropella a menor en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN, Méx., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Una

que viajaba en una bicicleta fue

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por una ambulancia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chimalhuacán en la Avenida Peñón, en el Barrio Tejedores.Según unen redes sociales, se observa cuando la unidad circulaba por eldely arrolló a la joven, quien pretendía atravesar la avenida por ese punto.Laa las 13:44: del 25 de marzo muestra la unidad blanca con daños frontales detenida en la intersección, con, elal fondo y varias personas en la zona, incluida una con mochila que observa desde la calle.De acuerdo con el, personal de la, Vialidad y Movilidad delal lugar.Elementos dey Servicios de Emergencia aplicaron ely trasladaron a la joven primero aly después a una clínica particular para recibir atención especializada.Elconfirmó que cubre la totalidad de losgenerados por el incidente y mantiene un seguimiento constante del estado de salud de la menor, el cual se reporta estable.El conductor de la unidad oficial, identificado como Ángel de Jesús "N", fueen el momento de los hechos y puesto a disposición de ladel Estado de México (FGJEM).Por los hechos se inició una. Lasdefinirán suElindicó que no se otorgarán privilegios ni impunidad en el caso y que se acompañará a la familia de la víctima durante todo el proceso legal.