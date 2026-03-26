Ambulancia del DIF atropella a menor en Chimalhuacán
Una menor de 16 años fue atropellada por una ambulancia del DIF en la Avenida Peñón, Barrio Tejedores.
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CHIMALHUACÁN, Méx., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Unamenor de 16 años que viajaba en una bicicleta fue atropellada
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por una ambulancia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chimalhuacán en la Avenida Peñón, en el Barrio Tejedores.
Según un video difundido en redes sociales, se observa cuando la unidad circulaba por el carril confinado del Mexibús Línea 3 y arrolló a la joven, quien pretendía atravesar la avenida por ese punto.
La imagen captada a las 13:44: del 25 de marzo muestra la unidad blanca con daños frontales detenida en la intersección, con semáforos en rojo, el puente peatonal al fondo y varias personas en la zona, incluida una con mochila que observa desde la calle.
De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Dirección de Tránsito, Vialidad y Movilidad del ayuntamiento acudió al lugar.
Elementos de Protección Civil y Servicios de Emergencia aplicaron el protocolo de auxilio y trasladaron a la joven primero al Hospital General 90 Camas y después a una clínica particular para recibir atención especializada.
El Sistema Municipal DIF confirmó que cubre la totalidad de los gastos médicos generados por el incidente y mantiene un seguimiento constante del estado de salud de la menor, el cual se reporta estable.
El conductor de la unidad oficial, identificado como Ángel de Jesús "N", fue detenido en el momento de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Por los hechos se inició una carpeta de investigación. Las autoridades ministeriales definirán su situación jurídica.
El gobierno de Chimalhuacán indicó que no se otorgarán privilegios ni impunidad en el caso y que se acompañará a la familia de la víctima durante todo el proceso legal.
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