Amenaza de tiroteo en CBTIS de Reynosa desata megaoperativo

REYNOSA, Tamps., abril 22 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Guardia Estatal implementaron un megaoperativo luego de que se detectara un mensaje en los baños del CBTIS 7 donde se amenazaba con un tiroteo.

Guardia Estatal activa operativo tras amenaza

Por medio de un comunicado, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 7 informó que, derivado de la detección y circulación de material digital en el que se observa una presunta amenaza a la integridad del plantel, se tomaron medidas de seguridad.

Se procedió a interponer una denuncia legal ante las autoridades competentes con la finalidad de que se lleven a cabo las indagatorias necesarias y se deslinden responsabilidades.

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Fiscalía y Guardia Estatal refuerzan vigilancia

Se solicitó formalmente el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas y elementos de la Guardia Estatal para reforzar las acciones de prevención y vigilancia, garantizando así un entorno seguro para toda la comunidad educativa y, hasta el momento, no se ha presentado algún incidente.

"Es imperativo enfatizar que este tipo de conductas representan un asunto de suma gravedad, ya que atentan contra la paz y la tranquilidad del entorno escolar. La emisión de amenazas constituye un delito que conlleva sanciones legales severas; por lo tanto, la institución actuará con firmeza y en total apego a la normatividad vigente", informaron por medio de redes sociales.

Reiteramos el compromiso de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

"Exhortamos a toda la comunidad a mantener la calma, actuar con responsabilidad y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración para mantener nuestro plantel como un espacio seguro de aprendizaje", menciona la dirección del plantel.

Las autoridades realizaron una revisión exhaustiva para detectar algún artefacto que pusiera en riesgo a alumnos y maestros, sin que hasta el momento se dé a conocer el resultado del operativo.

Se informó que alumnos, maestros y directivos se encuentran bien y que seguirán más investigaciones.