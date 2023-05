Amenazan en Twitter a Denise Dresser y a su familia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- La politóloga y periodista Denise Dresser denunció a un usuario de Twitter de amenazarla a ella y a su familia por lanzar un meme sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las respuestas, la mayoría le cuestionaba su expresión en redes sociales o mostraron su inconformidad. Sin embargo, destacó la del usuario de la cuenta @FreddyOliviery quien le escribió: "Aguas @DeniseDresserG el que se lleva se aguanta y la banda no se mide", texto que acompañó de una foto en donde aparece ella abrazando a su hijo.

Ante ello, la también columnista informó que reportó este ataque a la red social en donde tuvo origen la amenaza. De acuerdo con las políticas de Twitter este comentario "no viola sus reglas", por lo que la empresa no le dará seguimiento a la queja.

El tuit que lanzó la académica contenía un meme en el que el presidente aparece con la silueta de la llorona y la leyenda "ay mis hijos" que compartió el 4 de mayo y le escribió "Ni modo. Para reír".

Esto en el marco de la exhibición de un reportaje que sostiene que el hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán se ha beneficiado de contratos del gobierno para él y sus amigos.



Ataque a los hijos del presidente

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que el ataque hacía sus hijos es una cobardía y en esta ocasión señaló al medio Latinus en donde publicaron el reportaje.

Además, contó que les ha recomendado a sus hijos que "aguanten" y no caigan en provocaciones.

"Que mis hijos están haciendo negocios, que es rotundamente falso, que es parte del periodismo si se puede llamar así, que él ejerce, porque ya es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto".

Añadió que "deben de existir (estos contratos) pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola (...) Vean el reportaje no es nada, es calumnia", dijo.



Periodistas se solidarizan con Dresser

En la misma red social, colegas, políticos y seguidores le expresaron su solidaridad y condenaron la falta de acción de Twitter y el involucramiento de su familia en el tema que comenzó como un chiste político...