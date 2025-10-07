América del Norte, regiones más competitiva, señala De la Fuente

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que América del Norte se consolida como una de las regiones más dinámicas y competitivas de la economía global.

Al participar en la clausura del cuarto North Capital Forum, el canciller De la Fuente subrayó que "el desarrollo de la economía debe seguirse reflejando en el bienestar compartido de las comunidades".

"Un crecimiento regional compartido por los tres países, a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es desde luego un motor para seguir creciendo, pero también es un pilar de la estabilidad regional", destacó.

El titular de la SRE aseguró que la política económica que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado resultados y ha generado certidumbre e impulsado programas sociales, cuya implementación permitió sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas entre 2018 y 2025.

A este diálogo de alto nivel, que reúne a líderes de los tres países de Norteamérica, para fortalecer la integración regional a través de la innovación y la colaboración, lo acompañó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.