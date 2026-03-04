logo pulso
América vs Juárez FC: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 9?

El técnico André Jardine genera polémica con sus declaraciones sobre dirigir en España.

Por El Universal

Marzo 04, 2026 03:38 p.m.
América vs Juárez FC: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 9?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles el

América
recibirá a Juárez FC en el estadio Ciudad de los Deportes por la jornada 9 del

torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido donde las águilas deberán ser más "bravas" que su rival.
Después de la goleada sufrida la jornada pasada contra Tigres, los dirigidos por André Jardine están obligados a levantar el vuelo y no perder el camino a los primeros puestos de la tabla de posiciones.
El técnico brasileño André Jardine ha sido foco de discusión tras sus declaraciones en las que reveló su deseo de abandonar el país y cumplir su sueño de dirigir en LaLiga de España. Aficionados azulcremas no respondieron bien ante estos dichos, exigiendo que se enfoque en sacar adelante al equipo que actualmente ocupa el octavo lugar con 11 puntos. Una victoria esta noche podría elevarlos hasta el sexto lugar con una combinación de resultados.
Por su parte, el conjunto fronterizo se encuentra en la parte baja de la tabla, en el lugar 15 con 7 puntos, pero si desea acercarse a la zona de Liguilla, deberá vencer esta noche.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.
¿Cuándo y dónde ver en vivoAmérica vs Juárez?
Hora: 21:00 horas
Transmisión: ViX

