AMLO abroga la Cruzada Nacional contra el Hambre

El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó oficialmente la abrogación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto y que estuvo a cargo de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, hoy detenida, acusada por presunto ejercicio indebido del servicio público en el penal de Santa Martha Acatitla.

Este programa ha sido señalado como uno por los cuales se desviaba dinero público en la llamada "Estafa Maestra".

En un decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el titular del Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Bienestar, aseguró que la Cruzada no cumplió con su objetivo de alimentar a la población en pobreza extrema. Se argumenta que en diciembre de 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría a la cruzada, en la que señalaba que ésta no había cumplido con su objetivo, por lo que sugería a la dependencia federal, incluso, suspenderla.

La ASF, indica el anteproyecto, señaló que persistieron las deficiencias en los diseños normativo, programático, presupuestal y de evaluación de la cruzada, observadas desde su puesta en marcha en 2013, y que sólo se atendieron las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, es decir, 0.1% de las 7 millones 873 mil 400 en condición de pobreza extrema.

"El 16 de diciembre de 2019, la ASF, presentó los resultados finales y observaciones preliminares de la "Auditoría de Desempeño número 288-DS" sobre la CNCH señalando específicamente en el dictamen de dicha auditoría que debido a que, al cierre de 2018, la citada Cruzada no cumplió con su objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación", reiteraba la sugerencia a la Secretaría de Bienestar de que corrija, modifique o suspenda la CNCH.

"En el resultado 14 de la auditoría señalada, el citado órgano fiscalizador señaló que, de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Focalización de Desarrollo, la población identificada en condición de pobreza extrema alimentaria se incrementó en 12.9%, al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014 a 7 millones 873 mil en 2018".

El decreto señala que en esta auditoría, se informó que la Cruzada Nacional contra el Hambre solo atendieron todas las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, lo que representó únicamente el 0.1% de las 7 millones 873 mil 400 personas en condición de pobreza extrema, que se registraban en ese momento.

"Lo que implica que la CNCH no cumplió con su objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema".

Con base en estos argumentos, el presidente López Obrador consideró que "ya no resulta necesario seguir contando con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente decreto".

En el decreto se instruye que la Secretaría de Bienestar deberá de proporcionar cuando se le solicite, la información que sobre en sus archivos, sobre los procedimientos y asuntos pendientes, relativos a las actividades del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y sus componentes.