AMLO acepta resistencia de vecinos para construcción del tren al AIFA

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todavía hay contratiempos con algunos vecinos de Tultepec, Estado de México, para conectar el tren suburbano de Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero se mantienen en diálogo.

"Acerca de lo del Tren del Aeropuerto a Lechería que es el ramo que se está construyendo, hay en efecto algunas partes en donde se está dialogando para llegar a un acuerdo, ya se tiene todo el derecho de vía, son como 12 o 14 kilómetros los que se tienen que liberar para comunicar el Tren de Buenavista hasta el Aeropuerto".

"Ya está de Buenavista a Lechería, falta de Lechería al Aeropuerto, deben de ser como unos 25 kilómetros, la Secretaría de la Defensa ya construyó como ocho kilómetros de vías, ya nada más falta ese tramo que deben ser 14 kilómetros y en ese tramo hay todavía algunas protestas y se está ?mediante el dialogó? escuchando a los vecinos, buscando el arreglo, porque nos interesa que se tenga el tren".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario estimó que el tren esté concluido en el primer trimestre de 2023 y con ello el tiempo de recorrido serán de 45 minutos desde Buenavista al AIFA.

"Se analiza (elevar el trazo), todo lo que convenga, por lo general la gente se ha portado muy bien en todas las obras. Imagínese mil 500 del Tren Maya y la gente contenta y han ido los coyotes, los representantes de cuello blanco, los conservadores corruptos a verlos para ofrecerles amparo y la gente no, no, no".

"En Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lo mismo en la construcción del aeropuerto, al contrario, ellos vendieron como mil 500 hectáreas, de donde salieron los amparos de Claudio (X. González) y el ministro que apoyaba a todos, (José Ramón) Cossío, que aprobó hasta lo de ABC, ellos son".