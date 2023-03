AMLO acusa a opositores de inflar caso de ministra Yasmín Esquivel

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus adversarios han inflado el caso del plagio de la tesis de licenciatura y doctorado de la ministra Yasmín Esquivel, casi al nivel del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.

"Hubo un gran plagio, porque se robaron la Presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros, ni los periodistas, ni los intelectuales, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces lo de la ministra Esquivel lo han inflado casi está al nivel de lo de García Luna", reprochó.

En conferencia de prensa, el Jefe del ejecutivo reiteró que el plagio es corrupción y la corrupción es un delito grave.

Pero en el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa no se puede tomar una decisión hasta que concluya el proceso iniciado por la UNAM y por las autoridades judiciales.

"No se puede juzgar, en el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, el Ministerio Público, lo que resuelvan las autoridades, y a partir de ahí se analiza si nos corresponde a nosotros tomar una decisión, claro es un asunto completamente politiquero".

Recordó que la polémica por plagio, primero de su tesis de licenciatura en la UNAM de la ministra Esquivel, surgió un mes antes de la renovación de la presidencia de la SCJN.

"Cuando ella aspira a ser presidenta de la Corte, vienen las elecciones en la Corte y un mes antes Sheridan del grupo de intelectuales orgánicos, manejados por Krauze, suelta (que la ministra plagió), de acuerdo con otros a lo mejor sus rivales, los que consideraban que podrían perder y de esa manera hacían a un lado a la candidata, y se suben todos, se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio y del robo. Ese asunto está muy manejado de acuerdo con intereses", fustigó.