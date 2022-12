AMLO advierte a "corcholatas" del "diablillo" que le da "consejos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a las "corcholatas" para 2024, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, porque "no se debe de ver de manera despectiva".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador declaró otra vez que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Gobernación son como sus hermanos y los quiere mucho.

"Es gente de primera, así seguramente los tratan nuestros adversarios. Yo usé lo de 'corcholata' contando una anécdota, y ya a partir de ahí se internalizó eso de las 'corcholatas'. Va a ser también muy difícil de quitar, pero yo creo que ellos saben que no lo hago yo para ofenderlos y los respeto mucho y los estimo", declaró el presidente López Obrador al destacar las encuestas para elegir al candidato o candidata.

Al mencionar que las tres "corcholatas" no son "ambiciosos vulgares", López Obrador advirtió que hay simpatizantes de casa uno que "son muy lambiscones, que piensan que intrigando van a quedar bien con el jefe": "Esos hay que verlos hasta con desconfianza porque esos son de los primeros que traicionan".

"Por eso, el juicio a los dirigentes se tiene que dar hasta el final, hasta que deja uno de existir porque hay gente que ha sido consecuente y en los últimos años empiezan a desviarse. Y también se dan los casos en que gente que estuvo en contra del pueblo, que fue conservadora, decide terminar su vida siendo consecuente", expresó.

El presidente López Obrador llamó a cuidar que "no haya pleitos".

"Yo veo a Adán, y a Marcelo, y a Claudia, y a todos los veo muy amables y afectuosos entre ellos, respetuosos, pero siempre existe el diablillo. Hay un diablillo, ¿Lo han visto en las redes, que es buenísimo? Ese diablillo me da a veces consejos a mí. ´Ahora diles que el Plan B, es porque no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030´", expresó entre risas.