AMLO afirma que dará a conocer obras que no se conocen

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que para su informe de 1 de diciembre, cuando conmemorará su cuarto año al frente de la Presidencia de México, se van a sorprender los ciudadanos porque dará a conocer hechos y obras que no se conocen de su gobierno.

"Lo voy a tratar en el informe del 1 de diciembre para que se vayan preparando, para que se lleven tenis, porque aun cuando será muy puntual, ya tengo un esquema son dos párrafos del introducción y un listado de hechos no palabras de todo lo que hemos hecho".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo destacó que se van a sorprender porque hay muchas cosas que no se saben, por ejemplo, cuando termine su gobierno va a dejar más de 100 mil hectáreas de riego, "y eso no sabe".

"Va a ser muy puntual de todo lo que se ha hecho y al final un mensaje para todo el pueblo, de lo que tenemos en proceso, está pendiente y de lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda", dijo.