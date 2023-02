AMLO afirma que no se afectará a trabajadores de aerolíneas mexicanas

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los trabajadores de aerolíneas mexicanas no serán afectadas en caso de que se permita el cabotaje. Durante la conferencia de prensa matutina expuso que se está buscando el equilibrio, a fin de que las medidas que se tomen sean en beneficio de los consumidores y trabajadores.

"Se va a cuidar siempre a los trabajadores. Ellos no van a tener ningún problema, ni van a ser desplazados, ni van a tener menos oportunidades de trabajo", subrayó.

El mandatario adelantó que este martes informará sobre la capacidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recibir aviones de carga.

"Hay muchas ventajas para que aterricen los aviones de carga en el Aeropuerto Felipe Ángeles y esto vaya quitándole presión al aeropuerto de la Ciudad de México", apuntó. El presidente López Obrador dijo que se observará que no incrementen de manera excesiva los precios de los boletos de avión, al señalar que hay abusos.

"Un boleto de avión para el traslado al interior del país puede costar lo mismo que salir del país, ir a otra parte en el extranjero. Todo eso se va a ir viendo. Si no hace falta, se liberan los espacios para que puedan recoger pasajes y hacer viajes empresas de aviación del extranjero", expresó.