AMLO analiza derogar el artículo 33 constitucional que permite expulsar a personas extranjeras

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se enojen sus adversarios, analiza derogar el artículo 33 de la Constitución que señala que el Ejecutivo, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras.

El planteamiento de López Obrador lo hizo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional al expresar su apoyo al analista político español Abraham Mendieta, quien en días pasados se confrontó en redes sociales con el expresidente Felipe Calderón por la reforma electoral.

En el entrenamiento en redes sociales, Felipe Calderón expresó que Mendieta debía ser expulsado de México por interferir en asuntos políticos que solo competen a los mexicanos.

"Ahora el expresidente Calderón, pidiendo que le apliquen el 33 a este joven, Abraham Mendieta. Abraham: tienes todo nuestro apoyo, si hasta estoy pensando, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos el 33 que viene desde la Constitución del 1857, porque ya cambiaron las cosas, este es un país completamente libre", destacó el Presidente.

El presidente López Obrador comparó el caso con el del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien se abstuvo de votar el plan B de reforma electoral.

"Es como ayer decían, que Monreal votó en contra y hay que expulsarlo (de Morena) No, no somos estalinistas, para qué las purgas, nosotros tenemos nivel de desarrollo político de primer orden", expresó.

Consideró que las expresiones de Calderón son una "ofensa" para el analista político y adelantó que le entregará a Mendieta un reconocimiento.

"Se mantienen las libertades, aquí vienen opositores, conservadores extremos y hablan, hubo hasta un congreso de los conservadores más famosos del mundo y a nadie se le impide que se manifiesten; ya parece que los vamos a expulsar, no, este es un país libre", declaró.

López Obrador recordó que en la marcha del pasado 27 de noviembre, saludó a Abraham Mendieta y a su pareja, la diputada de Morena, Andrea Chávez.

"Son puro corazón", les dijo.