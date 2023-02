AMLO arremete contra Salvador García Soto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al periodista Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL por informar de la ejecución del sacerdote Juan Ángulo Fonseca, en el Rancho La Soledad, en la Delegación San Francisco de Asís, en el municipio de Atotonilco, Jalisco.

En el Salón Tesorería, López Obrador pidió que se mostrara el video que difundió García Soto, en el que se observa cómo un hombre mata al sacerdote.

En el video se observa a dos hombres parados afuera de un auto, uno más se acerca a ellos con una escopeta y dispara contra el sacerdote y de inmediato se escuchan los gritos de una mujer al ver que cae muerto el Angulo Fonseca.

"Ya no, ya nos vamos", se escucha decir a la mujer, mientras más personas también gritan porque el sujeto que disparó sacó otra arma.

Por lo anterior, el presidente López Obrador expresó: "Estaba yo viendo ayer, por ejemplo, un periodista de EL UNIVERSAL, Salvador García Soto, a ver si está su video, y así diario; ponemos el texto, pero no la imagen porque es muy fea, digo, muy dolorosa".

López Obrador declaró que el homicidio del religioso no apareció en los informes de seguridad y aseguró que la ejecución de debió a "un asunto familiar": "Penosísimo, pero lo da a conocer como que fuese un ajusticiamiento de una banda, pero esto es diario".

Salvador García Soto responde a AMLO

Luego de que fue exhibido por López Obrador dar a conocer información del asesinato del sacerdote, Salvador García Soto respondió.

"Que bueno que vio mi tweet presidente y que le incomodó. Es la violencia real y dolorosa que sufren muchos mexicanos por la impunidad tolerada. Se que es un tema familiar, no sugerí otra cosa; lo publiqué porque muestra a donde nos ha llevado la violencia que nos asfixia como país", escribió el columnista de EL UNIVERSAL.