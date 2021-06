AMLO arremete otra vez contra Quadri por crítica a Guerrero, Oaxaca y Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, por segundo día contra diputado federal electo Gabriel Quadri, a fustigar un mensaje del ingeniero civil y maestro en Economía, en el cual califica a Guerrero, Oaxaca y Chiapas como "una carga" para México.

"Miren: 'Sí México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente', pues por este señor votaron".

"Fíjense lo distinto que somos, para mí el pueblo de Oaxaca es de los de más cultura en el mundo y tenemos que polemizar sobre esto, porque no podemos permitir que siga avanzando la mancha negra de individualismo, clasismo, racismo, tenemos que buscar una sociedad mejor, no esto", dijo el presidente.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo cuestionó que dónde está el respeto a las culturas, el respeto a los seres humanos, el amor al prójimo, el humanismo.

El presidente López Obrador señaló que en la pasada elección, sus adversarios se "saboreaban" que iban a tener mayoría en la Cámara de Diputados, pero se quedaron con las ganas, no pudieron porque el pueblo es mucha pieza.

"Ayer hablaba como en algunas partes se dejaron sorprender por falta de información, que fue tanto el bombardeo, fascistoide, en el manejo de la información que la gente se aturdió, porque funcionó la máxima de (Joseph) Goebbels, una mentira que se dice muchas veces se puede convertir en verdad".

"¿Ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Quadri, saben quién es y cómo piensa, algunos sí, porque como seguramente el señor Quadri debe ser doctor de altos vuelos y se profesa cierto respeto por los grados académicos como si fueran grados monárquicos, algunos sí, pero otros no", dijo.