AMLO asegura que ha cumplido con no aumentar precios de energía

Al acusar que hay una campaña de desinformación sobre las tarifas eléctricas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha cumplido el compromiso de que los precios de los combustibles, el gas y la energía eléctrica no aumenten más que la inflación en términos reales.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que se cumple con el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, diesel, gas y luz.

"Tenemos pendiente el ajuste en el gas, eso lo vamos a resolver pronto, pero en gasolinas, diesel, no solo hemos cumplido, sino que ha habido disminución en términos reales".

"Ofrezco disculpas tengo que decirlo, porque qué hay una campaña de desinformación en contra y tengo que informar a los consumidores".

José Martín Mendoza Hernández, director de CFE Suministrador de Servicios Básicos, informó que de acuerdo a las estimaciones de la empresa para este 2021 se prevé un aumento de 1.95%, menor a la inflación de este año en el costo del servicio eléctrico por aumento en el consumo de los usuarios.