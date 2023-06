AMLO asegura tener buena relación con gobernador de Jalisco

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene una buena relación con el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro (MC), y afirmó que pese a que son de movimientos distintos, se tienen que poner de acuerdo y trabajar juntos porque está de por medio el pueblo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que a los conservadores, no solo de esa entidad sino de todo el país, les molesta que se ayude a la gente más necesitada.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo aseguró que la inversión federal en Jalisco "ha sido cuantiosa en obras", entre ellas, la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional y programas sociales del gobierno federal.

"Es buena la relación con el gobernador, somos de movimiento distintos, pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que trabajar juntos, porque está de por medio el pueblo, pero yo sé que a los conservadores no solo de Jalisco, de todo el país les molesta mucho el que se ayude a la gente necesita, a la gente pobre.

"Siempre digo que no sé cómo van a la iglesia todos los domingos y comulgan, salen de ahí y olvidan los mandamientos y no practican la enseñanza mayor en la lucha de Jesús, que es el amor al prójimo. Entonces vamos muy bien y la gente de Jalisco es muy buena", dijo.