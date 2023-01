AMLO busca acuerdo con empresa de litio para no llegar a los tribunales

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su próxima gira a Sonora busca llegar a un acuerdo con una empresa Ganfeng Lithium, que ya tenía trabajos exploratorios en la materia, para no llegar a los tribunales, porque con la nueva ley, la explotación de ese mineral es exclusiva del Estado.

"Vamos a estar en Sonora, y vamos a ir a la mina donde está el litio, ahí se va a firmar el acuerdo, la entrega de la concesión, es el litio propiedad de la nación y de los mexicanos; sin embargo, hay una empresa (Ganfeng Lithium, empresa china) que tenía unos trabajos exploratorios en un área muy pequeña, muy limitada, entonces se está buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar un proceso jurídico, sino buscar un acuerdo, una conciliación, en eso está la Secretaría de Economía y el director de la empresa, de Litio", mencionó el presidente.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo refirió que la empresa no tiene los permisos para explotar el litio, "este mineral estratégico" que ya es de la nación, no de particulares, de empresas nacionales, ni extranjeras.

"Entonces estamos buscando un acuerdo con ellos para hacer valer la ley", expresó el mandatario.

El presidente López Obrador dijo que junto con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, se trabaja de manera coordinada, con Conacyt, Energía, Hacienda, Relaciones Exteriores, para fortalecer a la empresa de litio mexicana que es parte de todo el desarrollo tecnológico para el Plan Sonora.

El presidente apuntó que el propósito es que se puedan fabricar baterías con litio para carros eléctricos.

"Esto va a ayudar a la industria automotriz, que también requiere, demanda de energías limpias, por eso las plantas solares de la Comisión Federal de Electricidad, la que se está construyendo en Peñasco y las que se quieren construir también Sonora, cuatro plantas más, replicar lo de Peñasco en todo el estado de Sonora para que haya energía limpia", expuso.