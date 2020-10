AMLO califica como electoral el amago de gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como electoral el amago de los gobernadores de oposición -agrupados en la Alianza Federalista-, quienes ayer dijeron que romperían con el pacto federal si el gobierno federal no atiende el recorte al presupuesto, la falta de respeto y comunicación con las entidades.

"Es una actitud propia de la temporada electoral, no sé qué están viendo, que está sintiendo, que les estará pasando y andan muy nerviosos, pero no sólo ellos, sino el Frenaaa uno, Frenaaa dos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que los 10 gobernadores de oposición están en su derecho, pero no hay ninguna posibilidad de romper el pacto federal.

"Si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobierno, le recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo", retó el Mandatario.

Segundo –dijo- porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al poder judicial.

"¿Qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupa do en contra nuestra pensando que así van a tener votos, nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas que como le tenemos respeto y confianza al pueblo sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer".