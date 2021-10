AMLO cancela "mañaneras" del 1 y 2 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 1 y 2 de noviembre, en el marco del Día de Muertos, no realizará sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

López Obrador indicó en su conferencia de este lunes que el jueves 28 de octubre, la reunión del gabinete de seguridad y la mañanera se realizará en Mérida, Yucatán, y el viernes 29 de octubre en Campeche, Campeche.

El presidente López Obrador detalló que aprovechará los días para visitar su natal Tabasco, para escribir los discursos que dará ante la ONU el 9 de noviembre, y el que dará el 20 de noviembre, Día de la Revolución.

"Voy a tomar descanso, son días muy especiales, son parte de nuestras tradiciones, tenemos que pensar en nuestros difuntos.

"Vamos a estar sin actividad, les adelanto, sin conferencia porque yo voy a estar pendiente del gobierno, no voy a estar aquí en la Ciudad de México, voy a mi tierra y a mi agua (Tabasco) y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Mérida, Yucatán y lo mismo la conferencia de prensa, el jueves y el viernes en Campeche, y no vamos a tener conferencia ni lunes ni martes, no habrá actividad pública.

"Voy a aprovechar para escribir mi discurso de la ONU y también ya empezar a escribir mi discurso para el 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución porque necesito tiempo también para eso, entonces nos vemos hasta el miércoles en la mañana aquí", dijo.