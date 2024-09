Aprobación de la reforma judicial por AMLO en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que está muy contento porque el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Poder Judicial que ayudará a limpiar de corrupción al referido poder.

"Ayer (martes) fue un día importantísimo", dijo el titular del Ejecutivo al destacar que está "muy contento" porque con la reforma constitucional se logrará la renovación del Poder Judicial que -agregó- le hace falta, pues "está podrido" y vinculado a las mafias del poder económico y político.

El presidente López Obrador rechazó que Morena le "abra las puertas" al senador Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN) cuyo voto fue decisivo para el aval de la reforma.

"No, yo creo que él tiene bastante claro que no se trata de una alianza con el gobierno que yo represento, él sabe que yo no transo, ni establezco relaciones de complicidad con nadie".

El Jefe del Ejecutivo criticó a los trabajadores del Poder Judicial que ayer -por la fuerza- tomaron la sede del Senado para tratar de impedir la votación porque una de sus características es que son muy autoritarios y ahora se rasgan las vestiduras.

"Son muy hipócritas, ahorita se rasgan las vestiduras, que es la doctrina de los conservadores: que hay acuerdos con Yunes, la maestra Elba Esther Gordillo ¡que Jesús me ampare!, con Carlos Salinas. Son muy buenos en ver lapsus en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

Recordó que como opositor en 2006, aunque "le robaron la Presidencia" hizo un plantón de dos meses y no hubo un solo vidrio roto.