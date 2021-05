AMLO confirma reunión con ministros de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer jueves se reunió en privado con el ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, y los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara.

En su conferencia de prensa, el Ejecutivo dijo se reunió con ellos porque hay ministros que no ven con buenos ojos a su gobierno y rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de alta tensión de CFE.

"Hay casos que nos importa que conozca de manera directa del porqué de nuestra actuación, por ejemplo, la ley eléctrica o la ley de hidrocarburos, nos rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión y lo hicieron sin tener todos los elementos, privilegiando el interés individual y el interés privado".

Acusó que con la reforma energética "hay diablos, no diablitos" que se cuelgan a la línea, es decir, empresas muy grandes que no pagan la transmisión y esto significa una sobrecarga para las líneas y puedo ocasionar apagones y afectar a todos.

"Un ministro que no nos ve con buenos ojos decidió rechazar nuestra propuesta, pero como en los últimos tiempos predominó la política neoliberal y ni les interesaba el interés público, por eso yo prefiero informarles a todos de que se trata, que nunca vamos a estar defendiendo facciosamente interés que afecten el interés público y esa debería de ser la función básica de todos los servidores públicos, para eso son estas reuniones".

Dijo que buscará reunirse con ministros que mantiene una postura conservadora y contraria al proceso de transformación.

Aseguró que durante el encuentro no se habló del caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.