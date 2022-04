AMLO critica a dirigencia del PRI por "dar línea" a legisladores

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que al dirigente nacional PRI, Alejandro Moreno, por dar línea sus legisladores de votar en contra de la reforma eléctrica y les advirtió que su alianza con el PAN no solo los "desdibuja", sino que solo obtendrán migajas.

"Ojalá y los diputados se liberen, estaba viendo al presidente del PRI ordenándoles que voten en contra, en sentido estricto nada más que no nos vamos a poner legalistas, pero es violatorio de la ley o cuando menos es contrario al espíritu de la Constitución, porque el diputado es representante popular, no es representante de un partido.

"Entonces ojalá y muchos se rebelen porque tienen una oportunidad histórica, que no ha sabido aprovechar hasta ahora el PRI, que es Partido Revolucionario Institucional, ¿Cómo se suma al partido conservador de más tradición?, ¿Por qué no retoman las banderas de los revolucionarios de México si es un partido revolucionario? Así surge".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que en términos políticos lo más importante es la coherencia, él mantener un ideal, por eso cuestionó que en el terreno del juicio práctico qué gana el PRI aliándose con el PAN. "Nada, quien saca las migajas de esa estrategia".

"¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN surge para oponerse a la expropiación petrolera, a la política popular y patriótica de Lázaro Cardenas, que ellos estén en favor de los empresarios extranjeros no hay mucho que extrañanrse, pero ¿El PRI? se desdibuja por completo.

"¿Que no podía decir: en esto vamos porque coincidimos? Porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas, y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo que generadoras de energías sucias, la gran mentira porque con el agua se produce energía limpia..."

"¿Que no podrían decir hay una postura por la transformación que va con prisa? Porque así lo amerita, y hay una postura conservadora que van como los cangrejos, para atrás, ¿Que no podrían ellos decir: nosotros vamos en medio, somos una tercera vía, al centro, pero en esto estamos en favor de nuestro pasado, de nuestra historia, en favor del pueblo? Eso políticamente les ayudaría más, ¿Qué hacen con las alianzas? ¿Cuántos gobernadores si siguen así les van a quedar?".