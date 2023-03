AMLO critica a exdirector de Cisen por no saber lo que hacía García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al exdirector del extinto Cisen –Centro de Investigación y Seguridad Nacional- Guillermo Valdés, quien lo llamó inexperto e ignorante por "no saber" la diferencia entre inteligencia y espionaje, pero "si él era experto ¿por qué no se dio cuenta de lo que hacía Genaro García Luna?".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que en redes sociales hubo una campaña en su contra cuando se genera la polémica por la diferencia entre labores de inteligencia y espionaje.

"Empiezan en las redes, toda una campaña, todos, en coro, pero hay un mensaje un tuit que a ver si lo encuentras del que fuera director del Cisen, Guillermo Valdés. Este señor era el de inteligencia y espionaje, ahí estuvo García Luna, Medina Mora, Tello Peón, muchos personajes, pero este Valdés le hacía las encuestas a Calderón y luego a Peña.

"Viene la polémica de hace unos días, me trata de inexperto, que yo no sé cuál es la diferencia entre espionaje e inteligencia, claro el experto es él, pero en corrupción. Él es experto en simular, porque siendo experto nunca se dio cuenta lo que hacía García Luna".

El Mandatario leyó en mensaje de Twitter del exdirector del Cisen: "Querer justificar el espionaje ilegal que hizo el ejército a Raymundo Ramos afirmando que no era espionaje sino que se trataba de inteligencia solo exhibió la ignorancia de López Obrador. En cuatro años que ha sido Presidente bien pudo aprender el ABC de la inteligencia".

El presidente López Obrador dijo que no quiere saber y prefiere ser neófito en la materia.