AMLO cuestiona acuerdo Monreal-PAN por el INAI: "Nada de negociar en lo oscurito"

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esta mañana el nombramiento de un hombre cercano a Ricardo Monreal como Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y también que se haya acordado la elección de una segunda posición con el Partido Acción Nacional (PAN). Aunque llamó "un político profesional" al coordinador de Morena en el Senado, advirtió que ese tipo de acuerdos "no deben permitirse" porque son "de la época del PRIAN".

El Presidente fue duro con una mano, pero suave con la otra en lo referente Ricardo Monreal. Hizo política, pues. Fue duro al cuestionar que el individuo cercano al polémico Senador zacatecano, que salió como el peor evaluado, fuera nombrado Comisionado de ese Instituto y al mismo tiempo se entregara la otra posición al PAN, con el que hubo un acuerdo. Pero cuando la pregunta fue directa sobre el Senador, evitó confrontarlo. El acuerdo con el PAN fue directamente de Monreal.

"No puedo convertirme en cómplice", dijo López Obrador. "No puedo establecer relaciones de complicidad con nadie", aseguró. "Ni advertencia ni amenaza: es sencillamente cero corrupción, cero impunidad. Nada de negociaciones en lo oscurito. Porque sin duda que hubo acuerdo. ¿Cómo va a ser que te doy a ti uno y tú me das otro? Si son gentes que no pasan la prueba; si son gentes deshonestas, que es de dominio público, o gentes que están vinculadas, militantes de partido, y lo impide la Ley, no".

El mandatario mexicano vetó anoche la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI. Ambos fueron electos en el Senado, con 74 votos a favor, 27 en contra y cuatro diferenciados, el pasado primero de marzo para un periodo de siete años. El pasado 6 de marzo, el Presidente fue cuestionado sobre la elección de Luna Alviso por su cercanía con Monreal. "No puedo opinar ahí porque no quiero que se malinterpreten mis comentarios", comentó.

Pero luego anunció el veto. Esta es la primera ocasión que ejerce su derecho de veto en el nombramiento de comisionados del INAI y se registra un día antes de vencer el plazo de 10 días hábiles para objetar la elección. Ahora, el Senado deberá nombrar una nueva propuesta. Marko Cortés, presidente del PAN, reclamó el veto del Presidente y lo acusó de desmantelar al INAI. Los panistas se molestaron porque el Presidente les rompió el acuerdo "en lo oscurito".

El acuerdo otorgaba al PAN la candidatura de Yadira Alarcón Márquez, mientras que Luna Alviso, quien fue director jurídico de la Alcaldía Cuauhtémoc cuando Monreal era Delegado, fue impuesto por el propio Senador. "Más votos de la oposición que de Morena", manifestó el Senador Damián Zepeda, uno de los pocos que votaron en contra. Luna Alviso fue señalado de haber reprobado los exámenes a los que se le sometió y no tener experiencia en materia de transparencia.

Ese día, primera vez, los panistas Zepeda y Xóchitl Gálvez, y el morenista César Cravioto coincidieron en oponerse a votar por Luna Alviso. "No puede ser que con lo votos de la mayoría pongamos a personas que no garantizan un trabajo leal y que pueda continuar este proceso de transformación", reclamó Cravioto. Incluso, al desahogar el proceso de exploración de los perfiles, Xóchitl Gálvez le puso cinco ceros a Luna Alviso.

López Obrador mandó un mensaje al interior del Senado al vetarlos, dijo Cravioto, quien comparó lo ocurrido en este órgano autónomo con lo que sucede dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el legislador cuestionó la decisión de algunos miembros de su bancada de impulsar la candidatura de dos personajes que van en contra de los ideales de la Cuarta Transformación.

"Por eso fue muy importante lo de hoy, es un mensaje que nos debe quedar claro al Grupo Parlamentario de Morena. Nos estamos peleando con un señor en el INE, que el Poder Judicial lo regresa a su cargo, o sea, nos estamos peleando por transformar al INE y resulta que otro organismo de esos como el INA votamos por personas que no garantizan absolutamente nada", dijo ayer.

Sin embargo, esta mañana el tema fue retomado por el Presidente de México, quien, antes de irse de su conferencia de prensa matutina, recordó que el veto es un derecho constitucional que tiene "porque al parecer no se actuó bien".

"Hubo un acuerdo. No sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse", sentenció desde Palacio Nacional.

López Obrador reprochó que "en un caso, [el de Rafael Luna Alviso] el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió; es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN [Yadira Alarcón Márquez], militante casi del PAN".

En ese momento, alguien de la prensa le preguntó si hablaría con Monreal Ávila de esta situación, a lo que se limitó a responder: "No, Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el Presidente".

"Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. Entonces pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían tres parara ti, tres para mí", agregó.