AMLO debe reconocer su "rotundo" fracaso en seguridad: PAN

En lugar de continuar con su beligerante y falso discurso de la soberanía nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad, y corregir y retomar de manera inmediata la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los cárteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad en las familias mexicanas, advirtió el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El dirigente panista denunció que en la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue evidente que López Obrador fue sometido, cuando a cambio de nada aceptó, lo que ningún otro presidente, que formalmente nuestro país sea el patio trasero, al recibir a todos los migrantes no mexicanos deportados.

Señaló que los analistas del gobierno y el Congreso estadunidense saben muy bien que los resultados de este gobierno son mucho peores que en el pasado, que la administración de López Obrador es la más sangrienta y permisiva en la historia moderna, y que la política de los "abrazos" representa una renuncia al deber de defender la vida y el patrimonio de los gobernados.

Los analistas, añadió Cortés Mendoza, no necesitan realizar labores de inteligencia, pues los datos oficiales están a la vista: de los cinco años más violentos de la historia reciente, cuatro son de López Obrador; "de los cuatro años con más de 20 mil desaparecidos, los cuatro. Además, no hay un año en los últimos 23 que supere el número de delitos ocurridos como en este sexenio".

Recalcó que le guste o no, el mandatario tiene que reconocer que hoy en México hay más muertos que nunca.

"Con el gobierno morenista, México se acerca a los 150 mil homicidios dolosos por la violencia criminal, un lamentable récord histórico respecto a los anteriores gobiernos, comparando periodos iguales, con una cifra de 2 mil 351 homicidios dolosos en promedio cada mes, que son mil más que en el sexenio de Calderón, al que tanto criticó", expresó.

El líder blanquiazul recordó que en Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 2019 y 2021 hubo 269 mil 128 decesos por sobredosis de drogas, sin contar homicidios dolosos relacionados con venta y tráfico de las mismas.

Subrayo que López Obrador no cumple con su principal obligación de garantizar la seguridad a los mexicanos, no escucha a la gente que tiene como principal exigencia poder vivir en paz, "pero por su propio bien, por lo menos debería escuchar lo que dicen el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland y la directora de la DEA, Anne Migram", quien hace menos de un mes se quejó ante el Senado de Estados Unidos de una cooperación insuficiente de México en el intercambio de información sobre fentanilo y precursores químicos.

También dijo que México se negaba a permitir la destrucción conjunta de narco-laboratorios.

"Hace ocho días, el fiscal Garland dijo que México podría hacer mucho más para combatir el tráfico de fentanilo en específico. También lo dijo ante el Senado de Estados Unidos", apuntó.

Marko Cortés insistió en que el presidente mexicano debería escuchar a los funcionarios de Estados Unidos, reconocer el rotundo fracaso de su política de seguridad y retomar con seriedad la necesaria colaboración de la DEA, para evitar se sigan incrementando las pérdidas humanas en ambos países.

"Debe hacerlo a tiempo, si quiere evitar la posibilidad de que, en un futuro cercano, en Estados Unidos lo pongan en el banquillo de los acusados, al menos por su indolencia frente al crimen organizado, como pusieron a García Luna", advirtió.