AMLO defiende a Álvarez-Buylla en tema de científicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo defendió a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla y la definió como una científica "honesta, de principios y con ideales y una directora de primera", además negó que haya recortes a la ciencia, pero sobre todo que los científicos que se quejan porque ya no son apoyados por el Conacyt es porque "ya no se permite robar y manipulaban mucho y siguen manipulando".

Durante su conferencia matutina, el mandatario señaló que esos que sienten nostalgia y añoranza son "los capos de la intelectualidad, del hampa, de la política y del periodismo, entonces eso es lo que realmente sucede".

Dijo que como en todo el gobierno habían mafias, "esto pasaba en la intelectualidad, también, en el caso de becarios, de gente de la academia, encargados de proyectos científicos, muchas veces no investigaban nada pero tenían influencia. Si pertenecían al grupo de Krauze o el de Aguilar Camín ya con eso era más que suficiente para mantener muy buenos niveles académicos, buenas calificaciones, premios, recompensas y buenos ingresos. Todo eso ya no es igual y les produce nostalgia, añoranza y andan molestos, inconformes".

Negó que la situación de los científicos sin trabajo sea porque para 2022 hayan propuesto una reducción del presupuesto del Conacyt en 11.26%.

"No es cierto, pero no va a afectar porque antes la mayor parte del presupuesto se lo robaban, podríamos hablar de que el presupuesto era 200, 300 pesos más, pero no les llegaba a los investigadores. Nosotros no hemos dejado de apoyar a los investigadores, se han incrementado las becas. Eso les puedo adelantar. No se ha despedido a nadie. Lo que ya no hay es el derroche y la corrupción que existía".

Es más, dijo, que él dedica una parte de su nuevo libro "a explicar cómo se transferían fondos públicos a empresas particulares, nacionales y extranjeras, y cómo se construían grandes instalaciones, elefantes blancos con cargo a la innovación tecnológica en beneficio de empresas constructoras y de pseudos investigadores y toda la corrupción que imperaba. No se afecta al presupuesto, no hay despidos, al contrario, se incrementan las becas. Nada más les doy un dato, las becas para especialización en medicina se incrementan de 10 mil a 20 mil".

Ante el cuestionamiento que le hicieron de que hay científicos buscando trabajo porque se cancelaron apoyos, López Obrador aseguró que le pedirá el informe a la directora del Conacyt.

"La verdad el Conacyt está trabajando muy bien, la directora es de primera en todos sentidos, es una científica, nada más para tener los antecedentes es Premio Nacional de Ciencia, eso no sucedía, mandaban políticos al Conacyt, creo que ahora son hasta diputados o senadores.