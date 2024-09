Defensa de AMLO a Samuel García por supuesto lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto "lavado" de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

"No se ha detectado, me lo hubiese dicho el director (del SAT) y además no lo permitimos. Hemos avanzado mucho en el combate a los factureras, presos son pocos, pero logramos parar, quién sabe si en su totalidad, pero era una fiebre del uso de las facturas falsas para no cobrar impuestos, despachos famosísimos", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 4 de septiembre en Palacio Nacional.

El Presidente defendió al gobernador de Nuevo León de lo que consideró una campaña en su contra, luego de que se le cuestionara sobre presuntas triangulaciones millonarias que habrían ido a parar al despacho particular de la familia de Samuel García.

"Hay que investigar y castigar cualquier tipo de evasión o fraude fiscal, eso es parte del combate a la corrupción, nada más que en este caso de Nuevo León quiero matizar, en el combate a la corrupción no debe haber impunidad para nadie, nada más que hay que matizar (...).

"Ahí hay que tener en cuenta que los del PRI y del PAN han querido quitar al gobernador... no hay que dejarse llevar, hay que tener cuidado, ojo mucho ojo, porque hay esos intereses", dijo.

Recordó que el PRI y el PAN en el Congreso de Nuevo León intentaron "sobornar" a García porque no tenía mayoría, y para aprobar el presupuesto le pedían moches.

"Como el gobernador no aceptó, no le aprobaron el presupuesto y desde hace dos años hay una campaña en su contra", acusó.