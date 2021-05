AMLO defiende nombramiento de Arvide; ha padecido de persecución

Ante el viaje en primera clase que realizó ayer Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llevar a la práctica la política de austeridad república es un proceso y manifestó que hay inercias y que espera que esos actos terminen y sus funcionarios aprendan a vivir en la justa medianía.

En conferencia de prensa matutina desde el Séptimo Regimiento de Caballería Motorizado, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul fue "una reivindicación" porque la ahora diplomática ha hecho un periodismo polémico y padecido de persecución y del poder.

"Ahí va poco a poco, cambiando el estilo de comportarnos como servidores públicos. Es un proceso, y yo pienso que se ha avanzado mucho el que ya no hay la prepotencia que habida antes.

"Pero pues hay un proceso, hay una inercia y yo espero que todo eso se termine pronto, que todos actuemos con austeridad republicana, como decía el presidente Juárez qué los funcionarios aprendamos a vivir en la justa medianía ... Poco a poco va a ir cambiando y hemos avanzado bastante.

"Se trata de una mujer que nosotros le tenemos respeto, la señora cónsul Isabel Arvide, por eso se le nombró porque es una mujer que ha hecho periodismo desde hace muchos años, y ha hecho un periodismo polémico y ha padecido también de persecución y del poder y a eso se debió básicamente el que se le haya nombrado para ser cónsul. Es una reivindicación a su labor. Puede ser muy polémico lo que estoy planteando, pero nosotros protegemos a los perseguidos.

"Todos tenemos que ir mejorando, todos, todos, y lo antes se veía como normal, ya no es así. Tenemos que ir cambiando, es un proceso, somos seres humanos, siempre he dicho que lo perfecto tiene que ver con la naturaleza, los seres humanos no somos perfectos, pero tenemos todos la posibilidad de enmendar, de corregir y creo yo en el ser humano y creo en su capacidad para ser cada vez mejor", dijo.

El Mandatario federal aseguró que poco a poco ha ido cambiando el estilo de comportarse de los servidores públicos y comentó que en el sexenio anterior el expresidente Enrique Peña Nieto se trasladaba en el lujoso avión presidencial, en cuyo último viaje a Argentina se gastaron 7 millones de pesos tan sólo para el pago de internet.

"Yo con eso he volado casi un año, es lo que han costado mis boletos de avión en mucho tiempo, todos esos excesos ya no existen, ya es distinto", dijo.

El Primer mandatario reveló que el viernes que viajó de la Ciudad de México a Cancún, Quintana Roo los pilotos le ofrecieron pasarlo a primera clase.

"Y un pasajero incluso me estaba ofreciendo su lugar. Les expliqué amablemente de qué no lo podía hacer. Y en ese avión viajamos muy cómodos, de la misma serie del avión presidencial, un avión muy grande de 280 pasajeros, claro que el avión presidencial como tiene espacios amplios y hasta recámara, pues el cupo es para 80 pasajeros, está adaptado como ya no existen esos lujos, esa prepotencia", dijo.

Ayer por la tarde, Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, Turquía, viajó ayer de la Ciudad de México a Chetumal, Quintana Roo, en un asiento en primera clase, a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acorde con la Ley de Austeridad Republicana, siempre viaja en clase turista, como cualquier pasajero, en vuelos de aerolíneas comerciales.