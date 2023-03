AMLO desmarca a los migrantes del tráfico de fentanilo

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tráfico de fentanilo no pasa por la frontera sur ni está relacionado con el fenómeno migratorio, sino que el problema está en los puertos del Pacífico mexicano.

"Lo del fentanilo es por los puertos del Pacífico, no son los migrantes", señaló López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en las instalaciones de la Séptima Región Militar de Tuxtla Gutiérrez.

El Presidente explicó que en la frontera sur los esfuerzos de su gobierno se centran en la protección de los migrantes centroamericanos, sobre todo que no lleguen al norte del país porque hay más riesgos con los grupos dedicados al tráfico de personas.

"Pero los migrantes no tienen que ver por el fentanilo. El fentanilo entra por los puertos, por eso ahora ya los puertos están manejados por la Secretaría de Marina, y todas las aduanas de la frontera están manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional", declaró.

Señaló que en materia migratoria hay avances gracias a la decisión de Estados Unidos de permitir una migración legal, principalmente para centroamericanos.