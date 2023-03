AMLO dice que es más seguro México que Estados Unidos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México es más seguro para viajar que Estados Unidos, esto luego de las alertas de viaje emitidas por el país vecino del norte.

"Es más seguro México que Estados Unidos, y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que en los últimos años más estadounidenses han llegado a vivir al país.

El Mandatario acusó que hay una campaña en contra del gobierno de México de los políticos conservadores estadounidenses.

"Entonces ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿por qué esa paranoia? ¿Es un doble discurso? (...) no está en entredicho, esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos, y esos políticos conservadores", señaló.