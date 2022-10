AMLO dice que también fue "seguido, vigilado, espiado"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Al afirmar que el Ejército realiza "labores de inteligencia" y no de espionaje, tras denuncias por parte de activistas y periodistas espiados ante la compra en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del programa "Pegasus", el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que también fue víctima de persecución.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que su gobierno no es igual a los pasados y mostró los archivos que de espionaje que lo incluían, y a su familia.

"Llevo, desde el 88, seguido, vigilado, espiado. Tengo constancia de eso", expresó López Obrador al recordar que lo empezaron a seguir cuando comenzó como opositor.

"Antes no era tan sútil, como lo hacen ahora los que no tienen escrúpulos morales y se introducen en la vida privada de la gente. En ese entonces tenía yo un carro día y noche frente a mi casa, de informadores.

"Iba yo a un centro comercial o al mercado y ahí iban detrás de mí, íbamos al cine y se metían al cine, desde el 88; y antes de esos, cuando estaba la Policía Federal, se llamaba la División General de Seguridad; 1977, del finado, famoso Nazar Haro", contó López Obrador.

En el Salón Tesorería mostró el expediente "de lo que decían de mí", que se encuentra en el Archivo General de la Nación.

Leyó el Presidente parte del archivo que da cuenta cómo lo espiaban en Tabasco y que aparece firmado por Miguel Nazar Haro, quien fue titular de la Dirección General de Seguridad.