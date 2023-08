AMLO garantiza abasto de agua y descarta riesgos ante calor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Ante la temporada de calor, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el abasto de agua en todo el país y descartó riesgos por falta del líquido.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador contó que hace poco estuvo en Sonora, donde le tocó sentir 41 grados de temperatura, son una sensación de 45.

"Está garantizado el abasto de agua en Sonora para este año y de acuerdo a los pronósticos para el año próximo, no se va a tener problema de escasez de agua, desde luego esperemos de que llueva", dijo.

López Obrador confió en que llueva en Nuevo León y no se prolongue la sequía. Destacó la construcción del Acueducto El Cuchillo II para que quede listo en septiembre.

"En todo el país estamos atentos para que no falte el agua, que es lo más indispensable. Sí hay agua para riego, suficiente, y para el consumo doméstico", señaló.