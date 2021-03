AMLO ha buscado debilitar las instituciones y los contrapesos, acusa el líder nacional del PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo busca debilitar a las instituciones en su papel de "jefe del partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)", en lugar de enfocarse en los asuntos que le convergen como Jefe de Estado.

Por medio de un comunicado de prensa, el líder del blanquiazul señaló que el tabasqueño "sólo quiere mandar al diablo" las leyes, instituciones, e incluso, la propia Constitución mexicana, al entrometerse en asuntos como las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

"López Obrador no tiene que estar opinando de las resoluciones del INE, debe ubicarse en su responsabilidad como Jefe de Estado, no como jefe del partido de Morena, recordemos que como candidato derrotado en 2006 demostró su perfil autoritario y fuera de la legalidad, ahora lamentablemente como Presidente busca seguir mandando al diablo a las instituciones, a la Constitución y a las leyes", insistió Cortés Mendoza.

De acuerdo con el líder panista, el Gobierno obradorista "quiere que nadie lo vigile y ser opaco y descrecional, como en los años setentas", ya que los datos de los organismos autónomos ponen en evidencia el fracaso de la llamada Cuarta Transformación

"Recordemos que él siempre tiene otros datos, el Presidente ha buscado debilitar las instituciones y los contrapesos mediante leyes que están cuestionadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están pendientes de resolución más de 40 controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad", argumentó.

Marko Cortés destacó que el nuevo y más reciente objetivo de la administración de Andrés Manuel es desacreditar la función del INE, con la finalidad de "controlar las elecciones y decidir quién gana y quien pierde, como ocurría en la época de los presidentes Luis Echeverría y López Portillo, o del ahora destacado morenista, Manuel Bartlett, cuando tiró el sistema como Secretario de Gobernación".

"El Presidente actúa con doble moral y doble vara. Cuando las decisiones del INE le convienen lo celebra, pero cuando les niega candidaturas a los suyos por violar la ley, se enfurece porque, en el fondo, no le interesa el respeto a la Constitución ni a la ley, sino que todo mundo se apegue a sus órdenes y sus caprichos", recalcó el presidente nacional del PAN.

"En lo que va de su Gobierno, López Obrador se ha vanagloriado de la embestida contra las instituciones autónomas como el INE, INAI, CONEVAL, el Inegi y hasta la ASF, porque no le gustan las cifras que reportan estos organismos, no le gusta que nadie le audite el ejercicio del gasto público y porque no ha sido capaz de entender que México no es una monarquía sino una democracia, no entiende que México no es el país de un solo hombre, sino de 130 millones de personas libres y con diversidad de pensamientos".

Cortés Mendoza añadió que en el próximo informe de López Obrador "será de autoelogios y totalmente opuesto a la realidad del país", pues en 27 meses de Gobierno "no se han visto resultados positivos en los temas más sustanciales para México".

Cortés insistió que lo único que ha predominado en este nuevo Gobierno son las confrontaciones entre el Jefe del Ejecutivo federal y miembros de la sociedad civil, además de los constantes ataques a las instituciones autónomas.

Finalmente, expuso que el Presidente no admitirá que Morena está utilizando las vacunas para favorecerse electoralmente y que, por el contrario, está desconociendo el abandono a los trabajadores, campesinos y pequeños empresarios.

"El Gobierno morenista se lavará las manos y no se hará responsable de los 2.9 millones de empleos perdidos por la falta de apoyos al sector productivo, así como de la expansión del crimen organizado en el 35 por ciento del territorio nacional. Tampoco se harán responsables del incremento de los homicidios, feminicidios y secuestros, del aumento de los precios de las gasolinas, del encarecimiento de la canasta básica para las familias más pobres, ni del desabasto de medicamentos", terminó.