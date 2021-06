AMLO justifica nombramientos en Ayudantía

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó los nombramientos que ha realizado con integrantes de su equipo de Ayudantía –en cargos dentro de la Administración Pública Federal-, al señalar que son jóvenes honestos, bien preparados y que conocen los sentimientos de la gente.

"Fíjense, hoy, la noticia principal en El Universal es que jóvenes que están trabajando conmigo, que los estamos formando, están siendo promovidos y ocupan cargos, jóvenes preparados, honestos, pues no les gustan, lo ven mal, ¿qué quieren?, ¿que continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno? No, tenemos que renovar la administración pública, no podemos retroceder".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que seguirá haciendo ese tipo de cambios, porque se tienen que llevar a cabo cambios de jóvenes dentro de la administración pública.

EL UNIVERSAL dio a conocer en su versión impresa de este lunes que una docena de integrantes de la Ayudantía –equipo que asiste al Presidente- han sido designados por el Mandatario en cargos de alto nivel como en Conapesca, SAT, Bienestar, Insabi, Pemex, entre otros.

El presidente López Obrador señaló que se tienen que formar nuevos cuadros, con jóvenes, para el relevo generacional.

"Son jóvenes universitarios que se están formando y saben cuántos ayudantes hay en la Presidencia, 15 mujeres y hombres, jóvenes profesionales, pasan un tiempo ahí, van a las giras, conocen más de la realidad del país, se van formando, conocen los sentimientos de la gente".