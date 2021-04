AMLO llama a evitar la fabricación de delitos al referirse a Salgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a evitar la fabricación de delitos en el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, y aseguró que su deber es el de cuidar que no se fabriquen, por lo que, adelantó, no se quedará callado en el caso que se presenten.

En conferencia de prensa, y guardando las proporciones, el titular del Ejecutivo federal comparó su caso con el de Salgado Macedonio pues recordó que en las elecciones de 2006 se intentó desaforarlo y que no apareciera en la boleta electoral.

"Ya he hablado bastante sobre eso, ya está en manos del Tribunal, ya he expresado que es un asunto que se politizó, hay elecciones, el actor principal o acusado es candidato a gobernador, entonces eso es lo que ha generado toda esta situación, básicamente".

"Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos porque yo padecí de la fabricación de un delito para hacerme a un lado, para que no apareciera mi nombre en la boleta en las elecciones del 2006. Y se pusieron de acuerdo arriba, el presidente con el presidente de la Corte".

"Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos?", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que para "no equivocarnos" lo mejor es que se pregunte al pueblo sobre la candidatura del senador con licencia.