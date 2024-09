AMLO pide a senadores de oposición no dejarse presionar por X. González

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los senadores de oposición para que no se dejen presionar por el empresario Claudio X. González, quien abiertamente les pide que voten en contra de reforma al Poder Judicial.

"Un llamado a los legisladores, estoy viendo qué hay mucha presión a los legisladores veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder y el defensor principal de las minorías corruptas del país está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo conminó a los senadores que actúen con independencia y libertad más allá de interés partidista o personal.

"Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto, que actúen con independencia, libertad y que pongan por delante del interés personal, el interés partidista, el interés del pueblo y el interés la nación".

El presidente López Obrador afirmó que no le conviene al país tener un Poder Judicial sometido a la delincuencia.

"El Poder Judicial está podrido, invadido por la corrupción, no se imparte justicia en beneficio del pueblo; es un poder secuestrado y tomado al servicio de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco, es un poder de las minorías, está más que demostrado".

Acusó que el empresario es un representante de los que se sentían dueños de México, los que llevaron al país a la decadencia, los que se dedicaron a saquear desde la época del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ejecutivo: "Sería una intromisión burda, más que un exabrupto, no creo que prospere ese propósito".

"Sería una aberración", dice AMLO tras consulta de ministra Piña

Luego de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Piña, consultó a los ministros si se puede atraer la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que "no tienen fundamento legal", además que sería "una aberración".

"Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración, y desde luego una violación fragrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial, no hay ningún fundamento constitucional.

"Sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho, sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción, abiertamente.

"No creo que eso prospere porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 6 de septiembre en Palacio Nacional.

Señaló que se pretende que la Corte detenga un proceso que corresponde al Legislativo y

Vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas

Al ser cuestionado si antes de concluir su sexenio el 30 de octubre revisaría las pensiones vitalicias en instituciones como Banco de México o Nacional Financiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que terminará de impulsar su paquete de iniciativas que presentó el 5 de febrero pasado.

"Nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma, y faltan desde luego otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso en el periodo neoliberal, porque el neoliberalismo, cuando menos en México, es sinónimo de corrupción", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 6 de septiembre en Palacio Nacional.

Acusó que en el periodo neoliberal se le quitó la esencia "popular y revolucionaria" a la Constitución: "Todas las reformas que hicieron fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción".

Insistió en la reforma al Poder Judicial y en devolverle a la Constitución "la ley en leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía".

Ya los del Poder Judicial no se apoyan en las leyes que ellos ajustaron para las minorías, ahora sin tener facultades quieren imponerse y detener un proceso democrático en el país en el que la mayoría de la gente quiere elegir a jueces, magistrados y ministros, agregó.

En el Salón Tesorería, pidió que se mostrara uno de sus libros para explicar más del periodo neoliberal en el país, desde Carlos Salinas de Gortari.

Cuestionado sobre el decreto para declarar en México "el día por la no violencia contra los animales", el presidente López Obrador recordó que incluyó el tema en su paquete de iniciativas que entregó el pasado 5 de febrero.

Destacó la iniciativa de reforma planteada para evitar el maltrato animal en nuestro país.

"Si hace falta, también el decreto, pero si está en la Constitución, ya se puede hacer una ley secundaria, una ley, y eso tiene más valor legal que un decreto, pero de todas maneras lo vemos", declaró López Obrador.