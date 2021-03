AMLO llama revisar iniciativa de reforma de Ley Orgánica de la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que se revise la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República (FGR) y que se haga un dictamen adecuado, pues aseguró que no se "atendió a fondo" y reconoció que hay discusiones al interior de su gobierno –sobre todo de funcionarios de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación- por este tema.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que se pensó que no habría polémica u oposición "pero sí está habiendo polémica y hay quienes no están satisfechos".

"Hay una discusión sobre este asunto al interior del gobierno y se está analizando y se va a seguir discutiendo y desde luego los legisladores son los que van a decidir", dijo.

"La postura que usted tendría al tema, ¿cuál considera que debería de ser?", se le cuestionó.

"Mi postura es que se reúnan miembros del gabinete que tienen que ver con este asunto y se haga un dictamen adecuado, porque esta iniciativa no se atendió a fondo porque se pensó que no iba a haber polémica u oposición, pero sí está habiendo polémica y hay quienes no están satisfechos, y son defensores de derechos humanos.

"Y les diría yo que dentro de los que no están satisfechos están los defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Por eso lo vamos a revisar, y también por las demandas de defensores de derechos humanos y de colectivos", agregó.