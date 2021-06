AMLO llamará a representantes de Walmart para que ayuden a adultos mayores

Ante manifestaciones de adultos mayores que piden volver a trabajar como empacadores en Walmart, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que revisará el caso.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que llamaría a la empresa para que ayuden y contribuyan.

"Voy a ver, voy a analizarlo. Y llamarlos a que ayuden, que contribuyan. Walmart es de los centros comerciales que más vende; entonces, por qué no ayudar.

"Yo creo que lo harían. Es cosa de hablar con ellos, muchas veces se resuelven las cosas con diálogo, con comunicación, lo vamos a hacer y a ver qué hacemos", dijo el Presidente.

Comentó "con mucha satisfacción" que ya reinició la dispersión de los fondos del programa para los adultos mayores, además que esta semana comienza la entrega para los que no tienen cuenta bancaria.

Asimismo, el Presidente destacó la construcción de sucursales de Bancos de Bienestar "hasta en los pueblos más apartados" para que la gente pueda cobrar sus apoyos.

"Ya va un aumento en este bimestre a la pensión de adultos mayores y ya inició la inscripción para los de 65 años", agregó.

Comentó que en noviembre, cuando cumpla 68 años de edad, va a recibir su tarjeta de apoyo para personas de la tercera edad "porque esa pensión es universal y no es nada más para los pobres".