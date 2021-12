AMLO ordena abrir todos los archivos para investigar "Guerra Sucia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó abrir todos los archivos e instalaciones civiles y militares para que no haya obstáculos en investigar y hacer justicia a víctimas del periodo conocido como la "Guerra Sucia".

Durante la instalación de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y la justicia por violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en Palacio de Gobierno de Chihuahua, el titular del Ejecutivo pidió tener confianza en su gobierno para esclarecer las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en el pasado.

"Que tengan la más absoluta confianza de que nunca jamás vamos a dar la orden de que se reprima a nadie. Nunca el comandante de las fuerzas armadas va ordenar que se reprimas al pueblo y nos vamos tampoco a tolerar ninguna violación de derechos humanos"

Ante la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos (PAN); los integrantes de la comisión como Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla; el Mandatario dijo que se les permitirá tener acceso a todos los archivos de todas las dependencias sin ningún límite.

"También el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nada ni nadie".

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas aseguró que también se dará acceso a todos los archivos de la Secretaría de Gobernación, del Estado Mayor Presidencial, de la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa, y la Secretaría de Seguridad.

"Así como lugares civiles y militares donde presuntamente fueron cometidas graves violaciones a los Derechos Humanos".