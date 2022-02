AMLO ordena informar en plazas públicas sobre reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruyó a Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), a organizar foros en todas las plazas públicas del país para que funcionarios del gobierno federal acudan a todos los pueblos y plazas públicas para informar de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que busca que toda la población conozca los beneficios de su iniciativa y al momento que se tenga que votar "estemos todos pendientes".

"Cuando llevaron a cabo la llamada reforma energética la gente no supo nada, todo fue arriba y ahora lo que se quiere es que haya debate y se informe, pero no sólo debate en el Congreso. Yo le he pedido al secretario de Gobernación que, como la iniciativa la presentamos nosotros, que él organice foros de parte del gobierno federal o del Poder Ejecutivo, y que los servidores públicos responsables informen en las plazas públicas por qué presentamos la iniciativa y en qué se beneficia el pueblo.

"Que vayan a todos los pueblos, a todas las plazas a informar y que lo hagan ya para que cuando venga la votación estemos todos pendientes cómo van a votar", indicó.