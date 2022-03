AMLO perdió en control de su país, dice exfiscal de EU, Bill Barr

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, perdió el control de su país, dijo el exfiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, en Fox News.

El exfuncionario declaró que la seguridad fronteriza era una "preocupación principal" conjunta de él y del exmandatario Donald Trump.

"Fui ahí un par de veces para ver si podíamos endurecer la columna vertebral de este presidente [López Obrador] que cree en los abrazos, no en las balas, y están perdiendo", dijo. "Han perdido el control del país, en mi opinión".

"Los cárteles tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición. Pueden corromper a quien quieran ahí y tienen ejércitos, literalmente ejércitos que son cada vez más paramilitares, vestidos como militares y vehículos blindados", declaró a Fox News.

"Lo que siempre me ha preocupado es que el gobierno de México vaya a compartir soberanía con los cárteles y llegar a un modus vivendi con ellos. Y no tenemos control sobre ese territorio. Y ahora hemos perdido el control de la frontera", remarcó.

Barr elogió el liderazgo de Trump en seguridad fronteriza y dijo que "luchó como un demonio" contra los jueces federales reticentes y los grupos de interés de la oposición.

También indicó que la violencia reciente en la frontera deberían preocupar a Estados Unidos.