Pide AMLO a criminales en Sinaloa "un mínimo de responsabilidad"

Tras cuatro días de hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los grupos criminarles -Mayos y Chapitos- que se están enfrentando a actuar "con un mínimo de responsabilidad".

"(Si tiene arreglo) con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamiento, para cuidar a la población, y también ellos deben actuar con un mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado y es su país".

En conferencia de prensa, el Mandatario consideró que la violencia en Culiacán hasta ahora "no son un asunto mayor".

El Mandatario reconoció que la seguridad se "desajustó" luego de que Ismael "El Mayo" Zambada fue entregado y detenido en Estados Unidos.

"El mismo en su carta recomienda que no haya violencia y tofos debemos estar pidiendo que no haya violencia".

El Jefe del Ejecutivo confió en que todos, incluyendo los grupos criminales, atiendan su llamado.

En el caos de Nayarit dijo que la violencia se focaliza en Huajicori entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Informó que ayer junto con el gobernador Miguel Ángel Navarro y el secretario de la Defensa Nacional, revisaron la situación de seguridad en la entidad.

El Mandatario confirmó que en Sinaloa, en cuatro días de violencia, han muerto 12 personas.

Señaló que por prudencia se cancelaron las fiestas patrias en Culiacán.

"No nos pidieron apoyo", dice por medidas de Oxxo en Sinaloa

Luego de que la cadena de tiendas Oxxo informó que tomaría medidas ante los actos de violencia registrados en algunos municipios de Sinaloa, y por la suspensión en la distribución de Coca Cola en Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que a su gobierno no se le pidió ayuda, además que se lanzó contra los medios por informar estos hechos.

En su conferencia mañanera de este viernes 13 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador acusó que los dueños de Femsa, empresa propietaria de Oxxo, "son muy amigos de los del (periódico) Reforma".

"Pero no nos pidieron apoyo, ellos tomaron la decisión, no impacta en nada, nada, nada. Y no puedo decir otras cosas por respeto", dijo.

El Presidente calificó como "un escándalo" en las redes sociales el "que ya no van a seguir vendiendo Coca Cola en Morelos", luego de que la empresa refresquera suspendió de manera temporal la distribución de su producto en la zona sur del estado, después que cuatro de sus trabajadores de su planta en el municipio de Puente de Ixtla, fueron secuestrados.

Sobre la alerta de viaje que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar a Sinaloa, López Obrador dijo que "están en su derecho". Ellos saben bien, están informados, cómo no van a saber si allá están "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, dijo.

Oxxo toma medidas por la violencia

La cadena de tiendas Oxxo informó que ante los actos de violencia que se registran en algunos municipios en Sinaloa, se están tomando medidas de seguridad para resguardar a sus empleados.

"En Oxxo estamos aplicando medidas preventivas en algunas tiendas de Sinaloa para resguardar el bienestar de nuestras y nuestros colaboradores, ante las condiciones de inseguridad en el estado", dijo el área de comunicación corporativa de Fomento Económico Mexicano (Femsa), propietaria de la cadena minorista.

De acuerdo con Oxxo, dichas medidas varían en cada municipio y tiene el reporte de que todos sus colaboradores se encuentran bien.

"Esperamos que pronto se restablezcan las condiciones de seguridad en la entidad para retomar operaciones con normalidad", dijo la compañía.