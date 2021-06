AMLO pide a gobernadores "no robar, no mentir y no traicionar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a los 11 gobernadores electos de Morena a trabajar bajo los principios ideológicos de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar.

Durante un encuentro que duró más de tres horas, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador tuvo una comida de trabajo con los gobernadores electos de su partido en la cual estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrara.

Al término de la reunión, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, explicó que en la reunión, donde se sirvió comida típica tabasqueña, se desarrolló en dos momentos.

"Uno con el Presidente, donde estuvimos todos los gobernadores y las gobernadora electas. Ahí se hizo una valoración en conjunto sobre la situación político electoral, de cada uno de los estados.

"Y posteriormente cada uno y cada una de los invitados expusimos algunas de las prioridades, para plantearle al Presidente de la República. De ahí derivó una primera reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera".

La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dijo que el Presidente los invitó a que sigan trabajando por la gente, en los diferentes gobiernos, con los principios ideológicos de la cuarta transformación transformación: no mentir no robar y no traicionar.

"Fue una comida, un trato muy cordial. Vamos a seguir reuniéndonos esta es la primera vez", dijo.

El presidente López Obrador expresó su beneplácito porque su gira del agradecimiento, tras ganar la gubernatura, será en Cochoapa, donde el PRI, el PAN y el PRD tuvieron cero votos y Morena 373 votos. "Habrá mucho apoyo para la Montaña de Guerrero", expuso.