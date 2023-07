AMLO pide a ministros que expliquen fideicomiso de 20 mmdp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le expliquen cómo es que tienen para financiar todos sus privilegios por un fideicomiso de 20 mil millones de pesos.

Aseguró que los altos sueldos y prebendas que reciben los ministros del Máximo Tribunal son ofensivas.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal reiteró su llamado a una reforma integral al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo y no por la cúpula del poder económico y político.

"Lo que debe incluirse en la reforma es lo de los sueldos y la prebendas que son ofensivas. Ya dijeron (en la Suprema Corte de Justicia) que no viola la Constitución, ganando cuatro veces más que el presidente (de la República). Ahora que expliquen ¿cómo es que tienen para financiar todos sus privilegios un fideicomiso de 20 mil millones de pesos?".

"El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, para beneficio del pueblo. El que manda es el pueblo, nuestro amo es el pueblo, y para ellos no, para los jueces no es el pueblo. ¡No! Son los de arriba y el dinero. Eso tiene que cambiar", dijo.