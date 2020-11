AMLO pide confianza en autoridades mexicanas por caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tener confianza en instituciones mexicanas porque hay una "moralidad" en el gobierno y el general Salvador Cienfuegos será juzgado con apego a la legalidad, sin influyentismo, con apego a la verdad, con trasparencia, porque ya no hay acuerdos en lo oscurito como era antes.

"Vámonos teniendo confianza nosotros, ya cambión esto, es otro país con otro gobierno... asumamos que son otros tiempos y esperemos, pero habrá oportunidad de conocer el proceso conforme se vaya presentando, pero ¿porque tenerle confianza a un juez o una jueza o a una fiscal en Estados Unidos, y no tenerle confianza, en esta nueva circunstancia, a un juez, a una jueza, a un fiscal en México? Vamos a que hablen los hechos".

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que es natural que extrañen estos acontecimientos, pero el proceso de transformación del país ya está dando sus frutos.

"Han cambiado las cosas en México, hay cambios, el que se siga pensando que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México, ya no corresponde a la nueva realidad. No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie".

Señaló que por culpa de los malos gobiernos nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo, y todo lo de México de nuestro país era corrupción, impunidad, estado de chueco, no de derecho, "eso ya pasó, hay que entender que exista una nueva realidad".

"Ahora hay moralidad en el gobierno, no podríamos hacer nada que pusiera en duda nuestra integridad moral que es lo que consideramos más importante en nuestra la vida", dijo.

"Decisión de jueza de EU muestra confianza en justicia mexicana"

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la decisión de la jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia indicó que la jueza Amon aceptó la petición del gobierno de Estados Unidos para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del gobierno de México para su investigación en nuestro país.

--Aceptan desechar cargos contra Cienfuegos en EU

Esta mañana, la jueza Carol Amon aceptó desechar cargos contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, quien fue detenido por tres cargos por narcotráfico y uno por "lavado" de dinero.

Durante la audiencia, la juez señaló que la decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos para permitir que México investigue y para mantener "la fuerte sociedad en materia de procuración de justicia" que existe entre México y Estados Unidos.

Añadió que no existe evidencia de mala fe ni sospecha de que México no llevará a cabo una investigación.

Bajo el acuerdo, Cienfuegos será trasladado a México de forma expedita, custodiado por alguaciles, y los cargos en su contra en Estados Unidos: tres de narcotráfico y uno por lavado de dinero, serán desechados una vez que el exsecretario mexicano de Defensa esté en suelo mexicano.

--"Se aplicará la ley": Ebrard

En conferencia matutina, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), consideró que es poco probable que este mismo miércoles el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, regrese a México, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidiera retirar los cargos contra el general para permitir que sea investigado por autoridades mexicanas, pero señaló que esto podría ocurrir en los siguientes días.

Sin embargo, aseguró que cuando llegue a México "se aplicará la ley".

"Viene a México y aquí se aplica la ley, se hace la investigación, resuelve la Fiscalía General de la República (FGR) lo conducente y no tiene porque generar ningún conflicto", dijo en Palacio Nacional.

Aunque también señaló que el general Cienfuegos llegará a México en libertad, pues si bien la Fiscalía General de la República le abrió una carpeta de investigación, no hay una orden de aprehensión en su contra.