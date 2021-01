AMLO pide que no haya censura en redes

Luego que Twitter informó este viernes que suspendería permanentemente la cuenta del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por incitar a la violencia, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que en las redes sociales no haya censura, se mantengan siempre con apertura y se garantice el derecho del pueblo a la información, pues aseguró que eso es la esencia de la libertad.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, el titular del Ejecutivo federal manifestó que debido a la pandemia, ahora no puede realizar eventos masivos y que las visitas que haga se tienen que transmitir por las redes sociales, pero confió en que pronto pase "este pesadilla" y se pueda tener comunicación directamente.

"No podemos estar como en otras ocasiones en la bella plaza de Cotija, como en las bellas plazas de los pueblos de Michoacán por la pandemia, por las circunstancias especiales que estamos atravesando, pero ya pasará esta pesadilla y vamos a poder de nuevo estar en las plazas públicas y tener más comunicación directamente. Ahora lo tenemos que hacer de esta manera a través de las redes sociales", dijo el mandatario.

"Ojalá y se mantengan siempre con apertura, que no haya censura en las redes sociales, para que siga existiendo comunicación y se garantice el derecho del pueblo a la información. Esa es la esencia de la libertad", dijo.

Este viernes, Twitter suspendió de manera permanente la cuenta del presidente Donald Trump debido al riesgo de "más incitación a la violencia".

Ante lo que el mandatario respondió desde la cuenta oficial @POTUS quejándose y anunciado que creará su propia plataforma. Esos mensajes fueron eliminados por la red social casi de inmediato.