AMLO plantea posibles preguntas para elegir candidato en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador delineó este miércoles las posibles preguntas que podrían incluirse en la encuesta de Morena en la que se elegiría un candidato o candidata para las elecciones presidenciales de 2024.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que la encuesta es el mejor método para escoger al presidenciable.

"Los candidatos se pueden elegir por encuestas, preguntándole a la gente, y no fallan, y las preguntas son, para que se sepa: ¿Lo conoces, la conoces? Sí o no. ¿Quién tiene más conocimiento?", expresó.

"Luego puede ser: ´¿Qué opinión tienes de ella o de él?´, ´¿Buena, mala, regular?´, ´¿Crees que tiene cercanía con la gente?´, ´¿Mucha, poca, nada?´, ´¿Es honesto, es honesta?´, ´¿Mucho, poco o nada?´, ´¿Tiene experiencia para gobernar México?´, ´¿Sí, no, mucha, poca, nada?´", agregó.

En el Salón Tesorería, López Obrador señaló que ya después vendrían las preguntas decisivas.

"´¿Te gustaría que fuese la candidata o el candidato?´ o ´¿Quién de ellos te gustaría que fuese el candidato?´.

Hay veces que hacen combinaciones: ´Si el candidato del bloque conservador o la candidata del bloque conservador fuese tal persona, y el candidato o la candidata de este otro bloque progresista fuese tal, ¿por quién votarías?´", planteó.

López Obrador explicó que con ese tipo de mediciones se determina quién es quién.

"Y no sólo se hace una encuesta, se pueden hacer dos, tres, y hay una supervisión, porque se hace un muestreo y tocó una casa y ahí puede ir el encuestador, pero también va un representante de cada uno de los interesados, y por lo general el cuestionario lo llenan, lo doblan cuando se hace bien y llevan una urna, y lo meten, no tiene que contestar ahí enfrente, puede ser así directo o lo puede llenar y ya lo mete", señaló. Indicó que se cuenta y al final se ve quién tiene más.